На северо-востоке Китая заметили в небе светящиеся шары

© Видео: SunSong _孫松, twitter © Фото: SunSong _孫松, twitter

На северо-востоке Китая заметили пролетающую в вечернем небе цепочку из светящихся шаров. Фото и видео необычного явления, происхождение и цель назначения которого еще неизвестны, жители города Цицикар опубликовали в социальных сетях.

Согласно информации от китайского издания «Хуаньцю шибао», утром 14 февраля местный житель Цзян рассказал корреспонденту новостного портала «Цзиму Синьвэнь» о необычном явлении, замеченном вечером 13 февраля. По его словам, летящие объекты напоминали связку шаров и были соединены между собой, при этом они не были похожи на обычного воздушного змея. При этом объекты, летящие спереди, загорались друг за другом, а те, которые летели сзади, поочередно потухали.

По словам Цзяна, объект можно было увидеть всего несколько секунд, из-за чего он не успел достать телефон и снять его на видео. Но в социальных сетях все-таки появились необычные кадры. В подписях к фото и видео пользователи отметили, что объект не издавал никаких звуков, летел высоко и излучал яркое свечение.

В Метеобюро города заявили, что пока не могут объяснить природу происхождения объекта. В канцелярии ПВО города добавили, что оповещений о проведении учений или тренировок не поступало, и порекомендовали не беспокоиться по поводу произошедшего.

Ранее в центре общественного внимания оказались неопознанные летательные объекты над Соединенными Штатами. Глава NORAD ван Херк даже не исключил, что объекты могут иметь внеземное происхождение.