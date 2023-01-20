Марата Касема отвезли проститься с умершей бабушкой перед ее похоронами

Шеф-редактор Sputnik Литва Касем также в своем сообщении всех поблагодарил неравнодушных за поддержку.

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Шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем, который был арестован в столице Латвии, сообщил из рижской тюрьмы, что его отвезли на прощание с умершей бабушкой перед ее похоронами.

«Сегодня меня отвезли проститься с бабушкой Таисией. Помолитесь за нее, завтра похороны. Еще раз спасибо за вашу поддержку», - сообщил Касем.

Журналист в своем Telegram-канале поблагодарил читателей за поддержку и за письма. Также он сообщил, что не теряет бодрость духа, а для физической бодрости ходит играть в настольный теннис.

«Особо приятно, что добрые слова приходят даже от тех, с кем обычно спорил. Как говориться, если за меня и друзья, и враги - значит жизнь прожита не зря», - написал шеф-редактор Sputnik Литва.

Ранее депутат Государственной думы России Мария Бутина рассказала в беседе с нами, что считает Марата Касема героем. Члена международного комитета ГД РФ сообщила, что будет добиваться полного оправдания и освобождения журналиста.

Напомним, 30 декабря шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем по семейным обстоятельствам приехал в Латвию. Как сообщил Sputnik Литва, журналист был задержан, а 5 января суд в Риге заключил его под стражу, где уже перевели в рижскую Центральную тюрьму. Касем является гражданином Латвии, несколько лет живет и работает в Москве в медиагруппе «Россия сегодня», куда входит и Sputnik Литва.