В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Марата Касема отвезли проститься с умершей бабушкой перед ее похоронами

Игнат Далакян
20:29 20.01.2023
Шеф-редактор Sputnik Литва Касем также в своем сообщении всех поблагодарил неравнодушных за поддержку.
Марата Касема отвезли проститься с умершей бабушкой перед ее похоронами
© Фото: maratqasem Вконтакте
Читайте нас на:

Шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем, который был арестован в столице Латвии, сообщил из рижской тюрьмы, что его отвезли на прощание с умершей бабушкой перед ее похоронами.

«Сегодня меня отвезли проститься с бабушкой Таисией. Помолитесь за нее, завтра похороны. Еще раз спасибо за вашу поддержку», - сообщил Касем.

Журналист в своем Telegram-канале поблагодарил читателей за поддержку и за письма. Также он сообщил, что не теряет бодрость духа, а для физической бодрости ходит играть в настольный теннис.

«Особо приятно, что добрые слова приходят даже от тех, с кем обычно спорил. Как говориться, если за меня и друзья, и враги - значит жизнь прожита не зря», - написал шеф-редактор Sputnik Литва.

Ранее депутат Государственной думы России Мария Бутина рассказала в беседе с нами, что считает Марата Касема героем. Члена международного комитета ГД РФ сообщила, что будет добиваться полного оправдания и освобождения журналиста.

Напомним, 30 декабря шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем по семейным обстоятельствам приехал в Латвию. Как сообщил Sputnik Литва, журналист был задержан, а 5 января суд в Риге заключил его под стражу, где уже перевели в рижскую Центральную тюрьму. Касем является гражданином Латвии, несколько лет живет и работает в Москве в медиагруппе «Россия сегодня», куда входит и Sputnik Литва.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
20:29 В стране и мире
Марата Касема отвезли проститься с умершей бабушкой перед ее похоронами
18:16 Армия
Видео
Замминистра обороны Фомин обсудил взаимодействие с президентом Красного Креста
16:25 В стране и мире
Видео
В Керчи ФСБ задержала мужчину за призывы к убийству бойцов ВС РФ
14:12 В стране и мире
Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза РФ обсудил ход СВО
12:27 В стране и мире
В Кремле заявили, что не стоит преувеличивать значение возможной поставки танков НАТО Украине
Популярное
Экс-футболистка «Арсенала» рассказала, как фото с Путиным спасло ее от смерти
Видео
Путин рассказал, как у его мамы украли продуктовые карточки в блокадном Ленинграде
Видео
Российский боец взял с собой метиса лайки и волка в зону СВО
Видео
Дебоширы, беременная и поломка: что произошло в самолете Бангкок - Москва
Шойгу назначил начальника Генштаба Валерия Герасимова командующим Объединенной группировкой войск
Видео
Очевидец снял видео падения пассажирского самолета в Непале
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.