«Грады» ЮВО обрушили шквал 122-миллиметровых реактивных снарядов на головы врага

В Минобороны России заявили, что реактивная артиллерия поражает командные пункты и фортификационные сооружения противника, его артиллерийские батареи и другие войска.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Минобороны России

Минобороны России показало кадры боевой работы расчетов РСЗО «Град» Южного военного округа в ходе спецоперации.

Реактивная артиллерия эффективно подавляет неприятеля огнем. Осколочно-фугасные реактивные снаряды калибром 122 миллиметра обрушиваются на головы украинских боевиков. Огневое поражение наносится командным пунктам и фортификационным сооружениям врага, артбатареям противника, а также другим его войскам.

В сообщении российского оборонного ведомства подчеркивается, что артиллеристы работают во взаимодействии с разведывательными подразделениями, при этом для разведки и корректировки используются беспилотники.

Отмечено, что каждый раз, выпустив снаряды, боевые машины РСЗО меняют позицию, перезаряжаются, после чего наносят новый удар.

Ранее МО РФ показало боевую работу расчетов САУ «Мста-С» в зоне специальной военной операции.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов