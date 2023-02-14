«Грады» ЮВО обрушили шквал 122-миллиметровых реактивных снарядов на головы врага
Минобороны России показало кадры боевой работы расчетов РСЗО «Град» Южного военного округа в ходе спецоперации.
Реактивная артиллерия эффективно подавляет неприятеля огнем. Осколочно-фугасные реактивные снаряды калибром 122 миллиметра обрушиваются на головы украинских боевиков. Огневое поражение наносится командным пунктам и фортификационным сооружениям врага, артбатареям противника, а также другим его войскам.
В сообщении российского оборонного ведомства подчеркивается, что артиллеристы работают во взаимодействии с разведывательными подразделениями, при этом для разведки и корректировки используются беспилотники.
Отмечено, что каждый раз, выпустив снаряды, боевые машины РСЗО меняют позицию, перезаряжаются, после чего наносят новый удар.
Ранее МО РФ показало боевую работу расчетов САУ «Мста-С» в зоне специальной военной операции.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов