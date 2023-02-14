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«Грады» ЮВО обрушили шквал 122-миллиметровых реактивных снарядов на головы врага

11:38 14.02.2023
В Минобороны России заявили, что реактивная артиллерия поражает командные пункты и фортификационные сооружения противника, его артиллерийские батареи и другие войска.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Минобороны России
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Минобороны России показало кадры боевой работы расчетов РСЗО «Град» Южного военного округа в ходе спецоперации. 

Реактивная артиллерия эффективно подавляет неприятеля огнем. Осколочно-фугасные реактивные снаряды калибром 122 миллиметра обрушиваются на головы украинских боевиков. Огневое поражение наносится командным пунктам и фортификационным сооружениям врага, артбатареям противника, а также другим его войскам. 

В сообщении российского оборонного ведомства подчеркивается, что артиллеристы работают во взаимодействии с разведывательными подразделениями, при этом для разведки и корректировки используются беспилотники. 

Отмечено, что каждый раз, выпустив снаряды, боевые машины РСЗО меняют позицию, перезаряжаются, после чего наносят новый удар. 

Ранее МО РФ показало боевую работу расчетов САУ «Мста-С» в зоне специальной военной операции. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов 

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