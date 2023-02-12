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В Краснодаре вспомнили жертв фашистской оккупации в день 80-летия освобождения города

Виталий Никулин
08:26 12.02.2023
За 186 дней немецко-фашистской оккупации Краснодара, был убит каждый 11-й - 12-й человек из общего населения города численностью в 150 тысяч.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Ровно 80 лет назад в ночь с 11 на 12 февраля передовые советские части форсировали реку Кубань. К утру на крошечном пяточке был сжат ударный кулак. В месте, где сегодня в небо устремляется 15-метровая стела, начался штурм Краснодара. Надпись на обелиске прославляет подразделения, которые первыми входили в город. Однако эти события предваряли почти три недели тяжелейших боев южнее Краснодара. И судьба самого города решалась на его подступах.

Черноморской группе войск Красной армии те дни стоили немалой крови. Когда немецкая группировка, численностью в несколько дивизий, оказалась под угрозой окружения, ей оставалось только бежать из города практически без боя. Член Российского военно-исторического общества Илья Киселев говорит, что страшнее были не сами бои с отступавшими подразделениями вермахта, а то что фашисты успели натворить за 186 дней оккупации

«За шесть месяцев оккупации из 150 тысяч человек погибли от 11 до 13 тысяч. Каждый 11-12. Часть этих людей погибла от воздействия так называемых "газвагенов" - душегубок. Другие были расстреляны, в том числе на этом месте», - рассказал Киселев.

Памятник жертвам фашизма находится в том месте, где массово хоронили, а точнее закапывали в противотанковых рвах тысячи советских граждан. Среди них едва не оказалась Любовь Ильинична Шевченко. Тогда ей было всего пять лет, но и она и ее годовалая сестренка вместе с матерью были приговорены к казни в газовой камере на колесах. Оккупанты узнали, что глава семейства фронтовик и коммунист.

«Мы одной ногой были там. Мы не знали, что были в списках. Когда нас освободили, маму стали вызывать в органы и стали рассказывать. Так как у нас фамилия на букву "Т" была, то просто до нас очередь не дошла. Нам просто повезло, а так мы были бы там, как семья коммуниста», - вспомнила Любовь Шевченко.

Что семья была на волосок от смерти, выяснилось уже после освобождения столицы Кубани. Весь ужас той ситуации Любовь Ильинична осознала с возрастом. Но детские воспоминания о войне свежи будто вчерашние. Помнит, как мама не выходила на улицу несколько недель, после того как чудом спаслась от облавы на знаменитом Сенном рынке, и как вместе с ней она пряталась то от румынских солдат, то от бомбежки.

«Жили мы под кроватями. Не в комнате, а под кроватями. Беспрерывно были бомбежки. Все было разбито», - говорит женщина.

Отступавшие фашисты мстили краснодарцам с особой жестокостью. Пожалуй, даже сегодня в городе не найти человека, который не знает историю дома на пересечении Орджоникидзе и Седина. В его подвале было совершено одно из самых страшных преступлений немецко-фашистских захватчиков в Краснодаре. Здесь заживо были сожжены 300 человек. Произошло это тогда, когда советские подразделения уже вошли в город и освобождали улицу за улицей, квартал за кварталом. Ежегодно отмечая дату 12 февраля жильцы этого дома скорбят, а некоторые по прежнему бояться спускаться в подвал.

Михаил живет в этом доме и занимается его историей более 10 лет. Он рассказывает, что ровно 80 лет назад здесь находился штаб «Зондеркоманды 10А», ведавшей автомобилями-душегубками, которые массово применялись в Краснодаре. В тот момент, когда нацистам пришлось бежать из своей штаб-квартиры, в заключении там оставались три сотни человек.

«Эсэсовцы подожгли, оставили охранять русского полицейского, все сгорели. Там были и дети и цыгане, просто не понравившиеся немцам», - объяснил житель Краснодара Михаил.

Краснодар будет взят уже к семи утра 12 февраля. Русский полицейский, соучастник казни на Орджоникидзе, уже через несколько месяцев будет повешен вместе с другими коллаборационистами на первом суде в СССР над оккупантами и их пособниками. А как вечное напоминание о несокрушимости советского народа в Музее-заповеднике им. Фелицына вывешена главная реликвия той битвы - знамя 121-го горно-стрелкового полка 9-ой горно-стрелковой дивизии. Знамя, которое подняли над освобожденным Краснодаром.

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