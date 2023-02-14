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В Кремле заявили, что иностранные наемники на стороне Украины не изменят ход СВО

Алексей Курильченко
12:43 14.02.2023
Участие наемников может лишь растянуть проведение спецоперации и причинить больше страданий украинскому народу, заявил пресс-секретарь президента РФ.
В Кремле заявили, что иностранные наемники на стороне Украины не изменят ход СВО
© Фото: Евгений Биятов, РИА Новости
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Иностранные наемники, сражающиеся на стороне Украины, не могут изменить ход специальной военной операции, лишь затянут ее проведение. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он добавил, что российские военные практически регулярно слышат на поле боя иностранную речь.

«То, что наши военные на передовой слышат иностранную речь наемников, это не секрет... это уже давно происходит. Способно ли это изменить ход событий? Нет, не способно. Да, это может затянуть события, это может дать больше страдания украинскому народу, но поменять ход событий это не способно», - заявил Песков журналистам.

Ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор выразил мнение, что иностранные наемники, воюющие на стороне Украины, будут уничтожены. По его словам, на стороне киевского режима действуют около 30 тысяч «псов войны».

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