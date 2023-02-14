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Бортников: с началом СВО возросло число атак спецслужб Украины на военные и энергетические объекты РФ

Андрей Аркадьев
12:20 14.02.2023
На объектах ТЭК усилены меры безопасности из-за посягательств украинских спецслужб.
© Видео: НАК © Фото: НАК
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Число террористических посягательств на транспортную, военную инфраструктуру РФ, а также объекты транспортного и топливно-энергетического комплексов и объекты органов власти растет. Об этом сообщил директор ФСБ, председатель Национального антитеррористического комитета (НАК) Александр Бортников на заседании комитета.

По словам Бортникова, число атак растет с началом спецоперации на Украине, при этом рост террористических проявлений связан с деятельностью украинских спецслужб. Он обвинил западные страны в поддержке спецслужб Киева и националистов.

Как утверждает глава ФСБ, противник предпринимает усилия для создания пропагандистской кампании для радикализации россиян. Члены украинских группировок склоняют молодых людей к террористической и экстремистской деятельности. На объектах ТЭК усилены меры безопасности из-за посягательств украинских спецслужб, добавил Бортников.

Ранее Минобороны России показало кадры боевой работы расчетов РСЗО «Град» в ходе СВО.

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