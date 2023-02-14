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Политолог Безпалько заявил, что помощи США хватит Украине до лета

Алексей Курильченко
10:47 14.02.2023
Из-за преобладания республиканцев в Конгрессе США существует вероятность отмены дальнейших пакетов помощи, поэтому Запад стремится как можно скорее реализовать уже одобренный пакет.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Oz Suguitan, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Ускорение поставок американских вооружений может означать, что Конгресс США не уверен в том, что в дальнейшем сможет согласовать новые пакеты помощи. При этом с Запада начинают звучать заявления о том, что Киев потерпит сокрушительное поражение без зарубежных поставок. Об этом «Звезде» рассказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.

«Мне кажется, что публикация The Washington Post обусловлена тем, что Запад считает, что Украина может не удержать линию фронта. Еще до публикации с весьма истерическими заявлениями выступил польский президент Анджей Дуда. Он заявил, что если Украине не оказать помощь прямо сейчас, то она "посыпется" и потерпит полное поражение», - рассказал эксперт.

Подобную точку зрения могут разделять и в Вашингтоне. Это может обернуться ускорением поставок техники, даже вместе с экипажем или операторами.

«Я думаю, что это может быть связано с американской внутриполитической ситуацией. В США приняли помощь пакетом в 50 миллиардов долларов еще до выборов в американский конгресс. Те, кто уже занял там свои места, уже не могут изменить или отменить этот пакет помощи. Но они могут отказаться принимать следующий пакет», - рассказал Безпалько.

В Конгрессе США республиканцы имеют небольшое преимущество, поэтому существует вероятность того, что следующий пакет помощи будет заблокирован. Поэтому президент США Джозеф Байден принял пакет на весь 2023 год.

«Он его принял - это 50 миллиардов долларов. Его хватит Украине примерно до июля-августа, может, меньше», - рассказал политолог.

Напомним, издание The Washington Post сообщило, что американские власти планируют подталкивать Украину к активным военным действиям. В дальнейшем Белому дому будет сложнее убедить конгресс в целесообразности поставок.

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