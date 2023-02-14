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GT: Россия в целом достигла поставленных стратегических целей спецоперации

Алексей Курильченко
11:49 14.02.2023
По мнению китайского аналитика, у РФ имеется устойчивый фронт для нанесения ударов и контратак.
GT: Россия в целом достигла поставленных стратегических целей спецоперации
© Фото: Алексей Майшев, РИА Новости
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Россия в целом достигла поставленных ранее стратегических задач специальной военной операции на Украине. При этом Украина не имеет возможности обороняться без поддержки Запада. Об этом заявил политолог-американист Академии общественных наук Китая Люй Сян.

«Запад продолжает говорить, что Россия терпит поражение на Украине, не может достичь поставленных целей. На самом деле стратегические цели России в целом достигнуты», - сообщает издание Global Times.

По словам аналитика, у РФ имеется устойчивый фронт на востоке Днепра, откуда можно наносить удары и проводить контратаки. При этом Украине «трудно оттеснить Россию» - помимо всего прочего, этому мешают массовые увольнения среди военного руководства и отток людей из страны.

Британский парламентарий Джордж Гэллоуэй также сообщил газете, что СВО «оставило НАТО практически беззащитным», опустошив запасы вооружений.

Ранее издание The American Thinker сообщило, что Вашингтон стал одержим Украиной. Это может привести к опустошению запасов вооружения, что может угрожать нацбезопасности США.

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