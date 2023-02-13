Опубликованы кадры взятия в плен украинских боевиков на Запорожском направлении

Украинские националисты оказались в окружении российских военнослужащих, после чего были брошены своими «побратимами» и взяты в плен.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В ходе боев на Запорожском направлении украинские боевики в очередной раз оказались в окружении и были брошены своими «побратимами», в результате чего были взяты в плен российскими военнослужащими.

В распоряжении «Звезды» оказались эксклюзивные кадры, на которых видно, как российские военнослужащие ведут по лесу плененных украинских националистов.

Ранее мы сообщали, что продолжается наступление Вооруженных сил РФ на Запорожском направлении при поддержке расчетов самоходных минометов «Тюльпан». Тем самым приближается битва за город Гуляйполе, который является стратегически важным рубежом.