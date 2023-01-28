В Хабаровском крае люди боятся выходить из дома из-за гуляющего по улицам тигра

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В страхе держит жителей нескольких районов Хабаровского края амурский тигр. Его видели в городах и селах. Большая кошка нападает на домашних животных, есть большой риск того, что скоро хищник начнет атаковать и скот. Это будет большой проблемой, ведь жизнь многих людей сильно зависит от сельского хозяйства. Специалисты выясняют, один ли тигр орудует на территории или целая стая.

Город Вяземский тигр посещает едва ли не каждую ночь. Он нападает на собак, которые сидят на цепи во дворах местных жителей. Люди боятся, что скоро хищник придет на скотные дворы, в то время как жизнь многих здесь напрямую зависит от сельского хозяйства.

«Вот один след, второй, и пошла. Там дальше скотный двор - лошади, барашки. Сарай его не остановит. На данный момент просто катаемся часов до трех. Отпугиваем. Вокруг территории. Звуками, машинами», - рассказывает местный житель.

В Вяземском проживают около 13 тысяч человек. Сам город расположен вдоль федеральной трассы, соединяющей Хабаровск и Владивосток. Даже ночью поток машин достаточно большой, но и он не пугает хищника. Тигр устроил себе лежку примерно в километре от дороги. Местные часто видят его там в светлое время суток.

Привал хищника теперь тщательно изучают инспекторы охотнадзора. Специалистам предстоит выяснить, действует ли тигр в одиночку или же в город наведывается целое семейство, что в разы опаснее.

«Размер пятки 9,5 сантиметра, предположительно, тигрица. Возможна старая травма, но крови нет. Зверь взрослый, передвигается нормально. Прыгает, способен к охоте», - объясняет консультант отдела сохранения объектов животного мира Управления охотничьего хозяйства правительства Хабаровского края Валентин Платицин.

Хищник чувствует себя как дома, а люди боятся выходить на улицу и отпускать детей на прогулки. В местной администрации призывают закрывать домашних животных, однако многие этот совет игнорируют, чем сами привлекают зверя. В одну из ночей встретили практически в центре города.

«Перевели школы на учебу с девяти утра. Детей со второй смены будет забирать школьный автобус», - рассказывает начальник управления ГО и ЧС администрации Вяземского района Владимир Гордеев.

Несколько дней назад тигра с собакой в зубах видели у стен интерната в селе Найхин. Хищник перепрыгнул через забор и прошелся по спортивной площадке. Похожие случаи произошли уже в 41 населенном пункте Хабаровского края. В селе Осиновая речка в схватку с тигром вступили две домашние лайки - собаки отстаивали свою территорию. Одна из них, по словам хозяев, буквально пожертвовала собой, но спасла вторую - Белку - ее, раненую и трясущуюся от страха, обнаружил хозяин. Собаку спасли ветеринары.

Что делать с хищником, который разгуливает в Вяземском районе, сейчас решают в Росприроднадзоре. Охотоведы уже начали его отпугивать. Если тот не покинет город самостоятельно, то зверя поймают и перевезут в другой район обитания.