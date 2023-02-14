Самолет Ил-76 МЧС РФ вылетел в Турцию с гуманитарной помощью

На борту находится 36 тонн гуманитарной помощью для пострадавших от землетрясений жителей Турции.

© Видео: МЧС РФ © Фото: МЧС РФ

Самолет Ил-76 МЧС России вылетел в Турцию с 36 тоннами гуманитарной помощи для жителей Турции, пострадавших из-за последствий землетрясений в республике. Об этом сообщило МЧС России в своем Telegram-канале.

«На борту самолета свыше сотни зимних палаток, каждая из которых рассчитана на 30 человек, и печи. В ближайшие часы их доставят в город Малатью на востоке Турции», - следует из сообщения ведомства.

Напомним, 6 февраля на юго-востоке Турции случились сильнейшие землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. В результате во многих городах начали обрушаться здания. Город Кахраманмараш, который находился в эпицентре толчков, оказался почти разрушен. А в провинции Хатай появился разлом глубиной 30 метров и длинной 200 метров.