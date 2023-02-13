Посольство США призвало американцев покинуть Россию

Одной из причин для американцев воздержаться от поездок в Россию в дипмиссии назвали «потенциальное преследование» граждан США для дальнейшего задержания.

© Фото: Антон Денисов, РИА Новости

Посольство США в РФ посоветовало американцам не совершать поездок в Россию по причине спецоперации на Украине. Другими причинами не ездить в РФ в дипмиссии, в частности, назвали «потенциальное преследование» граждан США для дальнейшего задержания, а также «возможность терроризма».

«Граждане США, проживающие или путешествующие по России, должны немедленно покинуть страну», - сказано в заявлении на сайте посольства.

В американском посольстве добавили, что дипмиссия серьезно ограничена в возможностях оказания помощи гражданам США при выезде из страны. Как гласит сообщение посольства, «возможности транспортировки могут внезапно стать еще более ограниченными».

Напомним, в сентябре прошлого года посольство Соединенных Штатов также призывало американских граждан воздержаться от поездок в Российскую Федерацию и отказаться от запланированных поездок в РФ.