В Энергодаре нашли крупный схрон с оружием в гаражном кооперативе

Правоохранители нашли три автомата Калашникова, четыре гранаты Ф-1, около полутора тысячи патронов калибра 5,45 мм, а также форму украинских боевиков.

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В Запорожской области в одном из гаражных кооперативов города Энергодара вблизи АЭС найден и изъят крупный схрон с оружием и боеприпасами. Так, региональные полицейские при поддержке бойцов Росгвардии нашли три автомата Калашникова, четыре гранаты Ф-1, около полутора тысячи патронов калибра 5,45 мм, а также форму украинских боевиков. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Как выяснилось гараж принадлежит ветерану АТО, который сейчас находится на подконтрольной Киеву территории. Все обнаруженное изъято и направлено на экспертизу, решается вопрос о возбуждении уголовного дела», - написал Рогов в своем Telegram-канале.

Ранее в подвале здания детского сада в Мариуполе нашли 171 украинскую мину. Как сообщил мэр города Олег Моргун, склад боеприпасов калибром 82 мм, которые заложили украинские боевики, был найден рабочими во время ремонта.