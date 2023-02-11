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В подвале здания детсада в Мариуполе нашли 171 украинскую мину

Максим Крюков
21:38 11.02.2023
По словам мэра города Олега Моргунова, склад боеприпасов калибром 82 мм, которые заложили украинские боевики, был найден рабочими во время ремонта.
В подвале здания детсада в Мариуполе нашли 171 украинскую мину
© Фото: Сергей Аверин, РИА Новости
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В Мариуполе в подвале здания, где раньше был расположен детский сад, обнаружили 171 украинскую мину калибром 82 миллиметра. Об этом заявил мэр города Олег Моргунов.

По его словам, с 2022 года здание на улице Металлургов было выделено под отделение Пенсионного фонда России.

«Нашли 171 мину. В доме начали делать ремонт и в подвальном помещении нашли. Это Иличевский район города», - передает его слова РИА Новости.

Градоначальник уточнил, что боеприпасы для минометных орудий калибром 82 мм были спрятаны украинскими националистами. Рабочие ремонтной бригады нашли склад со снарядами, когда открыли подвал. После такой находки сооружение и соседние домостроения были эвакуированы, саперы извлекли мины и вывезли.

Ранее корреспондент «Звезды» показал разминированное саперами ВС РФ депо в Мариуполе. Теперь, когда военнослужащие инженерных войск очистили депо от взрывоопасных предметов, за дело могут взяться электрики и дорожные рабочие.

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