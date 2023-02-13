На Запорожском направлении продолжается наступление ВС РФ при поддержке «Тюльпанов»

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На Запорожском направлении наши мотострелки вместе с крупнокалиберной артиллерией Восточного военного округа продолжают наступление, которое приближает к решающей битве за стратегически важный рубеж - город Гуляйполе.

Расчеты самоходных минометов «Тюльпан» разбивают командные пункты, доты и опорные пункты противника. После массированного огневого налета они моментально меняют позиции, чтобы подготовиться к новому удару.

Помогают ВС РФ на Запорожском направлении и гаубицы Д-30. Артиллеристы говорят, что они самые надежные и точные, как автомат Калашникова.