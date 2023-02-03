ВС РФ идут в наступление на Запорожском направлении под прикрытием гаубиц Д-30

© Видео: ТК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Работа артиллеристов в зоне спецоперации доведена до автоматизма: разведка дает координаты цели, наводка, прицел и враг повержен. Корреспондент «Звезды» Виктория Косогляденко оценила точность ударов гаубиц Д-30 на Запорожском направлении.

От выстрела пушки закладывает уши. Так бывает с непривычки. У наводчика с позывным Немец к таким звукам закалка. До приезда сюда он работал в столичной подземке. Там тоже очень шумно. Водил поезда по салатовый ветке. По станциям на Люблинско-Дмитровской очень скучает, но понимает что здесь дело нужно довести до конца.

«Да, да, я очень люблю свою работу помогал людям но вот как закончится все отвернулись помогать людям. Настрой? У нас у всей батареи настрой боевой. Глаза горят, как говорит наш командир. Хотим побыстрее все закончить и вернуться домой с победой», - признался старший наводчик позывной «немец».

Южный сектор, Запорожское направление - тут на всех участках сейчас идет активное продвижение. Наступление наших сил поддерживает плотным огнем батарея гаубиц д-30.

«Лучше системы до сих пор нет по 122 мм калибр не самый большой но достаточно эффективной Уникальная система из трех станин всего лишь два орудия в мире ее используют», - отметил старший наводчик позывной «немец».

Простое точное надежное орудие. Сейчас стреляет батарея гаубиц. По надежности гаубицу сравнивают с автоматом Калашникова - говорят она осечек не дает.

А кроме этих звуков случайно слышим на позициях женские имена. Нет, не послышалось. Как оказалось в расчете нет девушек. Но их именами на удачу названы три орудия. Как талисманы, оберегающие солдат. И напоминающие, ради чего они бьются.

«Мы светлое дело делаем. Землю защищаем. Что еще может быть символом? Вера, надежда и любовь. Каждый верит в победу, надеется на лучшее и любит свою семью и близких», - рассказал военнослужащий ВС РФ.

«Карма» - это позывной бойца - настиг сегодня 15 вражеских целей. Он - разведчик артполка, помогает минометчикам и гаубичным расчетам. А его помощник - беспилотник. Против такого даже маскировка не поможет.

«Да почти все: людей в блиндажах, технику, скопление народа в лесах, перемещение», - отметил военнослужащий позывной «Карма».

Через несколько минут будут новые координаты целей. Данные разведки для ударной батареи. А дальше до автоматизма: наводка, прицел. На огневых позициях снова все по местам. Установка - на изготовке. А значит работы еще много.

Подготовили Виктория Косогляденко, Ирина Елагина и Николай Баранов.