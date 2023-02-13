Mysl Polska: Запад проиграл беспрецедентную экономическую схватку с Россией

РФ достигла высоких результатов в области конкурентоспособности экономики, а именно в вопросе «платежного баланса», считает польский обозреватель.

© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press

Запад проиграл беспрецедентную экономическую битву с Россией. Такое мнение выразил польский обозреватель Анджей Щесняк, добавив, что экономический блицкриг Запада против Москвы провалился.

Как отметил Щесняк в статье для Myśl Polska, Запад двинулся на Россию путем введения рекордного числа санкций, общее количество которых составило 13,7 тысячи. Такой показатель, пишет обозреватель, превысил число рестрикций, наложенных на все другие страны мира вместе взятые.

«Побеждает не тот, кто нанесет более сильный удар, а тот, кто выдержит больше ударов», - считает Щесняк.

В материале также отмечено, что РФ достигла высоких результатов в сфере конкурентоспособности экономики, а именно в вопросе «платежного баланса». Иными словами это разница между средствами, которые поступают в страну, и деньгами, уходящими из нее в результате торговли, инвестиций и различных оплат. Так, Россия зафиксировала положительный результат в 227 миллиардов долларов, сказано в статье.

Ранее в Польше раскрыли опасность поддержки Украины Евросоюзом. По мнению польских экспертов, помощь Украине за счет других стран может снизить авторитет ЕС.