В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Свыше 2,6 тысяч военных строителей участвуют в строительстве водовода из Ростовской области в ДНР

Елизавета Потейчук
06:42 13.02.2023
Завершение строительства водовода запланировано на весну этого года.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Свыше 2,6 тысяч специалистов Военно-строительного комплекса Министерства обороны России, а также свыше одной тысячи единиц техники в круглосуточном режиме задействовано на объектах строительства нового крупного водовода, который соединит Ростовскую область и Донбасс. Новое гидротехническое сооружение пройдет по территории Ростовской области и Донецкой народной республики до канала Северский Донец - Донбасс.

Мощность водовода составит до 300 тысяч кубометров воды в сутки.
Проект предполагает прокладку двух нитей магистрального трубопровода по 200 километров каждая, сооружение насосных станций, электроподстанций, а также накопителей воды на десять тысяч кубических метров. В настоящее время военные строители возводят водозаборный узел на реке Дон, насосные станции для переброски воды, укрепляют прибрежную зону, монтируют трансформаторные подстанции и линии электропередач.

На маршруте прокладки водовода будет выполнено 63 перехода через автомобильные, железнодорожные пути и водные преграды. На одном из особо трудных участков проведут горизонтально направленное бурение протяженностью в 1,5 километра для прохождения под железнодорожным полотном и одним из рукавов реки Дон. Завершить строительство нового водовода планируется уже весной текущего года. Запуск трубопровода наполнит канал Северский Донец, откуда чистая питьевая вода пойдет во многие населённые пункты Донбасса.

Ранее заместитель председателя правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин осмотрел стройплощадку будущего водовода из реки Дон в Донецк.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
05:02 Армия
Видео
Командир расчета минометчиков рассказал об отношении российских бойцов к противнику
00:56 В стране и мире
Хакеры атаковали интернет-ресурсы НАТО
20:49 В стране и мире
Видео
Пожарные ликвидировали открытое горение в строящейся высотке «Москва-Сити»
17:52 В стране и мире
В Польшу прибыли американские дроны MQ-9A Reaper для разведки у границы с Белоруссией
17:34 В стране и мире
Число жертв землетрясения в Турции достигло 29 605
Популярное
Упавший возле койки Саакашвили попал на камеры наблюдения в палате
Трещину в земле шириной более 200 метров в турецком Хатае сняли с коптера
Видео
Путин: на хамство нужно отвечать принципом «с волками жить - по-волчьи выть»
Зеленский в свитшоте встретился с королем Великобритании Карлом III
Журналист Херш: водолазы ВМС США заложили бомбы под «СП» во время учений НАТО Baltops
Видео
Михалков выступил на сцене впервые после болезни
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.