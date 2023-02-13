Свыше 2,6 тысяч военных строителей участвуют в строительстве водовода из Ростовской области в ДНР

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Свыше 2,6 тысяч специалистов Военно-строительного комплекса Министерства обороны России, а также свыше одной тысячи единиц техники в круглосуточном режиме задействовано на объектах строительства нового крупного водовода, который соединит Ростовскую область и Донбасс. Новое гидротехническое сооружение пройдет по территории Ростовской области и Донецкой народной республики до канала Северский Донец - Донбасс.

Мощность водовода составит до 300 тысяч кубометров воды в сутки.

Проект предполагает прокладку двух нитей магистрального трубопровода по 200 километров каждая, сооружение насосных станций, электроподстанций, а также накопителей воды на десять тысяч кубических метров. В настоящее время военные строители возводят водозаборный узел на реке Дон, насосные станции для переброски воды, укрепляют прибрежную зону, монтируют трансформаторные подстанции и линии электропередач.

На маршруте прокладки водовода будет выполнено 63 перехода через автомобильные, железнодорожные пути и водные преграды. На одном из особо трудных участков проведут горизонтально направленное бурение протяженностью в 1,5 километра для прохождения под железнодорожным полотном и одним из рукавов реки Дон. Завершить строительство нового водовода планируется уже весной текущего года. Запуск трубопровода наполнит канал Северский Донец, откуда чистая питьевая вода пойдет во многие населённые пункты Донбасса.

Ранее заместитель председателя правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин осмотрел стройплощадку будущего водовода из реки Дон в Донецк.