Подразделения ПГРК «Ярс» в Иркутской области выполнили смену полевых позиций

Автономные пусковые установки меняют позиции не только в дневное, но и в ночное время.

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Подразделения, оснащенные подвижным грунтовым ракетным комплексом (ПГРК) «Ярс», выполнили смену полевых позиций в Иркутском ракетном соединении.

Смена позиций автономных пусковых установок проводится как в дневное, так и в ночное время. Расчеты ПГРК «Ярс» не только выполняют задачи по совершению маневренных действий, но и осваивают новые районы боевого патрулирования.

Российские бойцы справились с задачей по рассредоточению агрегатов со сменой полевых позиций, их инженерного оборудования, организации маскировки и боевого охранения. Всего подразделения ПГРК «Ярс» должны отработать несколько десятков вводных.

В плановые мероприятия боевой подготовки включены задачи по противодействию диверсионно-разведывательным группам.

Ранее российские десантники захватили опорный пункт украинских боевиков с помощью БМПТ «Терминатор». Минобороны России показало кадры их боевой работы.

Материал подготовили: Анастасия Бобылева, Николай Баранов