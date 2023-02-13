Подразделения ПГРК «Ярс» в Иркутской области выполнили смену полевых позиций
Подразделения, оснащенные подвижным грунтовым ракетным комплексом (ПГРК) «Ярс», выполнили смену полевых позиций в Иркутском ракетном соединении.
Смена позиций автономных пусковых установок проводится как в дневное, так и в ночное время. Расчеты ПГРК «Ярс» не только выполняют задачи по совершению маневренных действий, но и осваивают новые районы боевого патрулирования.
Российские бойцы справились с задачей по рассредоточению агрегатов со сменой полевых позиций, их инженерного оборудования, организации маскировки и боевого охранения. Всего подразделения ПГРК «Ярс» должны отработать несколько десятков вводных.
В плановые мероприятия боевой подготовки включены задачи по противодействию диверсионно-разведывательным группам.
Ранее российские десантники захватили опорный пункт украинских боевиков с помощью БМПТ «Терминатор». Минобороны России показало кадры их боевой работы.
Материал подготовили: Анастасия Бобылева, Николай Баранов