Экипажи Ка-52 уничтожили пункт управления украинских боевиков

Летчики также отметили, что благодарны российским детям, присылающим письма со словами поддержки, так как это помогает им добиваться успеха на поле боя.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

В Минобороны России показали кадры работы экипажей ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор» по уничтожению опорных пунктов и бронированной техники украинских боевиков.

В ходе выполнения боевых вылетов летчики выполнили пуски ракет по обнаруженным укрепленным пунктам противника. В результате удара были уничтожены пункт управления и бронетехника националистов.

После успешного выполнения задачи экипажи вертолетов поблагодарили российских детей, которые пишут письма со словами поддержки военнослужащим. Командир экипажа Ка-52 Дмитрий отметил, что эта поддержка действительно помогает в трудной работе летчиков.

«Особенно спасибо хочется сказать девочке Лилии с Саратовской области, которая в конце прошлого года прислала письмо. Оно было очень теплым. И в своем письме она попросила, чтобы мы ей ответили. Мы очень хотели ей ответить, но в письме не было обратного адреса. Поэтому сейчас представилась такая возможность - спасибо тебе за теплые слова, спасибо твоим родителям, ты очень хорошая и добрая девочка», - поделился он.

Армейская авиация в зоне СВО выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации.

Ранее САУ «Акация» ударила по скоплению украинских боевиков. Корректировка артиллерийского огня и фиксирование уничтожения целей производились с помощью БПЛА «Орлан-10».

Материал подготовили: Анастасия Бобылева, Николай Баранов