Армия Армия Армия

Экипажи Ка-52 уничтожили пункт управления украинских боевиков

06:02 13.02.2023
Летчики также отметили, что благодарны российским детям, присылающим письма со словами поддержки, так как это помогает им добиваться успеха на поле боя.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

В Минобороны России показали кадры работы экипажей ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор» по уничтожению опорных пунктов и бронированной техники украинских боевиков.

В ходе выполнения боевых вылетов летчики выполнили пуски ракет по обнаруженным укрепленным пунктам противника. В результате удара были уничтожены пункт управления и бронетехника националистов.

После успешного выполнения задачи экипажи вертолетов поблагодарили российских детей, которые пишут письма со словами поддержки военнослужащим. Командир экипажа Ка-52 Дмитрий отметил, что эта поддержка действительно помогает в трудной работе летчиков.

«Особенно спасибо хочется сказать девочке Лилии с Саратовской области, которая в конце прошлого года прислала письмо. Оно было очень теплым. И в своем письме она попросила, чтобы мы ей ответили. Мы очень хотели ей ответить, но в письме не было обратного адреса. Поэтому сейчас представилась такая возможность - спасибо тебе за теплые слова, спасибо твоим родителям, ты очень хорошая и добрая девочка», - поделился он.

 Армейская авиация в зоне СВО выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации.

Ранее САУ «Акация» ударила по скоплению украинских боевиков. Корректировка артиллерийского огня и фиксирование уничтожения целей производились с помощью БПЛА «Орлан-10».

Материал подготовили: Анастасия Бобылева, Николай Баранов

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
05:02 Армия
Видео
Командир расчета минометчиков рассказал об отношении российских бойцов к противнику
00:56 В стране и мире
Хакеры атаковали интернет-ресурсы НАТО
20:49 В стране и мире
Видео
Пожарные ликвидировали открытое горение в строящейся высотке «Москва-Сити»
17:52 В стране и мире
В Польшу прибыли американские дроны MQ-9A Reaper для разведки у границы с Белоруссией
17:34 В стране и мире
Число жертв землетрясения в Турции достигло 29 605
Популярное
Упавший возле койки Саакашвили попал на камеры наблюдения в палате
Трещину в земле шириной более 200 метров в турецком Хатае сняли с коптера
Видео
Путин: на хамство нужно отвечать принципом «с волками жить - по-волчьи выть»
Зеленский в свитшоте встретился с королем Великобритании Карлом III
Журналист Херш: водолазы ВМС США заложили бомбы под «СП» во время учений НАТО Baltops
Видео
Михалков выступил на сцене впервые после болезни
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.