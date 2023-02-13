Российский спецприемник пришелся по душе выгуливавшей теленка на Красной площади американке

Экоактивистка заявила, что после освобождения будет ценить возможность свободно слушать музыку и гулять.

© Видео: ТК "Звезда" © Фото: ТК "Звезда"

Американская экоактивистка Алисия Дэй осталась довольна условиями содержания в российском спецприемнике, в который она попала за выгул теленка по Красной площади.

«Там хорошие условия, теплая вода. Я принимала душ пять раз в день, потому что было так скучно. Там хорошие девушки и полицейские уважают людей», - отметила Алисия.

Американка призналась, что арест стал для нее «хорошим опытом».

«Если когда-нибудь я буду на свободе, я буду больше ценить, что я могу слушать музыку и гулять», - подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что американка наняла автомобиль, чтобы привезти теленка по кличке Доктор на Красную площадь и «показать столицу». По решению Тверского суда Москвы Алисию Дей за это правонарушение арестовали на 13 суток.