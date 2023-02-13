В стране и мире Адское зарево: пожар в Красноярском крае сняли с другого ракурса Игнат Далакян На кадрах можно заметить, как от полыхающего склада к небу тянутся огненные столбы. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Опубликованы новые кадры с места пожара на складе в промышленной зоне в Красноярском крае. На видео видно, как столбы огня и дыма поднимаются к небу от полыхающего склада. Напомним, в Красноярском крае произошел крупный пожар. В промышленной зоне загорелся склад на площади 7 000 «квадратов». На данный момент с огнем борются 82 специалиста, также привлечена 31 единица спецтехники. Экспертное мнение и аналитика