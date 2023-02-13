В МИД заявили, что Киев осуществляет открытый грабеж, опережая в этом своих западных наставников

Мария Захарова сравнила режим Зеленского с нацистской Германией, говоря о конфискации российских активов и имущества.

© Фото: Bulkin Sergey, news.ru, Globallookpress

Киев осуществляет открытый грабеж, опережая в этом своих наставников с Запада. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Согласно заявлению официального представителя МИД РФ, опубликованному на сайте российского внешнеполитического ведомства, Киев прикрывается желанием улучшить бедственное положение на Украине.

«Вопиющая противоправность собственных действий никогда не смущала киевский режим. Ему есть на кого равняться. Нацистская Германия тоже активно грабила, отнимая чужое имущество и богатство в странах Европы и в Советском Союзе», - заявила Мария Захарова.

Согласно заявлению официального представителя МИД РФ, аналогичным образом действует нынешний киевский режим. По словам Захаровой, Украина насквозь пропитана коррупцией, и даже малая часть украденных средств не пойдет на нужды простых украинцев.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Украину и страны Запада в том, что они обманули весь мир, подписавшись под документами минских договоренностей. Дипломат назвала эти страны «могильщиками» Минских соглашений.