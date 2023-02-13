Путин на встрече с Зюгановым заявил, что Россия победит в противостоянии с Западом
Президент России Владимир Путин и лидер КПРФ Геннадий Зюганов провели личную встречу и обсудили круг тем, связанных с распространением нацизма и возрастанием зависимости европейских стран от Вашингтона.
«Борьба с нацистами сегодня, на мой взгляд, приобретает судьбоносное значение», - отметил Зюганов.
Лидер КПРФ рассказал, что он на протяжении 20 лет плотно сотрудничал с Советом Европы и «предположить не мог, что Европа может настолько попасть под американцев».
«Они просто обнаглели», - заявил Зюганов.
Он выразил надежду, что Россия «обязана победить и победит» в этом противостоянии Западу.
«Так и будет», - заверил Владимир Путин.
Ранее сообщалось, что российский президент выразил соболезнования родным и близким известного кинорежиссера Вадима Абдрашитова, умершего сегодня на 79-м году жизни.