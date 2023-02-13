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Путин выразил соболезнования родным и близким Абдрашитова

Ирина Елагина
15:13 13.02.2023
Владимир Путин назвал Вадима Абдрашитова выдающимся режиссером и педагогом.
Путин выразил соболезнования родным и близким Абдрашитова
© Фото: Mikhail Metzel, Kremlin Pool, Globallookpress
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Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким режиссера Вадима Абдрашитова, назвав его настоящим корифеем российского кинематографа.

«Примите глубокие соболезнования и слова поддержки в связи с постигшим вас горем - кончиной Вадима Юсуповича Абдрашитова... Светлая память о народном артисте России Вадиме Юсуповиче Абдрашитове навсегда сохранится в сердцах тех, кто знал этого замечательного человека», - говорится в официальной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Российский президент отметил, что «Вадим Абдрашитов был выдающимся режиссером и педагогом, одним из подлинных корифеев отечественного кинематографа», а также акцентировал внимание на педагогической деятельности режиссера - профессора ВГИКа, воспитавшего «плеяду талантливых учеников».

Ранее сообщалось, что народный артист России, кинорежиссер Вадим Абдрашитов скончался на 79-м году жизни. Причиной смерти, по данным РИА Новости, стало онкологическое заболевание.

Вадим Абдрашитов вошел в золотой фонд российского кино эпохи перестройки, многие его фильмы стали культовыми, среди них «Плюмбум, или Опасная игра», получивший золотую медаль Венецианского кинофестиваля, и «Пьеса для пассажира» - обладатель «Серебряного медведя» на Берлинском кинофестивале. Абдрашитов много лет преподавал во ВГИКе и всегда советовал молодым режиссерам «никуда не встраиваться, никому не подражать, быть только собой». За вклад в развитие российской культуры был удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

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