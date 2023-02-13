Адвокат Добровинский заявил, что администрация колонии «не хочет отпускать» Ефремова

Правозащитник считает, что в ближайшее время актер может подать еще одно прошение о переводе на общественные работы.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Отзыв ходатайства актера Михаила Ефремова о переводе на принудительные работы может быть следствием плохой работы адвокатов артиста или нежелания руководства колонии его отпускать. Об этом «Звезде» рассказал адвокат Александр Добровинский.

«Насколько я слышал, Михаил Ефремов отозвал свое ходатайство - он хотел выйти из лагеря и посвятить остаток своего срока общественно-полезным работам. Насколько я сегодня уведомлен, это было сделано в связи с плохой работой адвокатов. Они не проверили отношение лагеря к этому ходатайству. А лагерь не очень хочет - по каким-то причинам - то ли писать хорошую характеристику, то ли вообще отпускать гражданина Ефремова. Возможно, впереди еще одно ходатайство, которое мы увидим через какое-то время», - рассказал Добровинский.

Напомним Михаил Ефремов, отбывающий наказание за смертельное ДТП, подал ходатайство на свой перевод из колонии на принудительные работы на оставшийся срок своего заключения. Позже ходатайство было отозвано. Суд примет решение по данному действию в ходе заседания 17 февраля.