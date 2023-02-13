Опубликованы кадры с места пожара в Красноярском крае
МЧС РФ сообщает, что к тушению пожара привлечены 82 специалиста и 31 единица техники.
© Видео: МЧС РФ © Фото: МЧС РФ
МЧС России опубликовало кадры с места пожара склада в Красноярском крае.
Пожарным не удается оперативно потушить охваченное огнем здание из-за удаленности источников водоснабжения. По уточненным данным, площадь пожара составляет 7 000 квадратных метров.
На месте происшествия работают 82 специалиста и 31 единица техники.
Напомним, что на складе в промышленной зоне Красноярска произошел крупный пожар. Здание полностью разрушилось из-за стремительного распространения огня.