В стране и мире Подразделения МЧС приступили к тушению крупного пожара на складе в Красноярске Ирина Елагина Площадь возгорания полыхающего склада превысила 6 000 «квадратов». © Фото: ngs24_krsk, телеграм Читайте нас на: Крупный пожар произошел сегодня, 13 февраля, в промышленной зоне Красноярска. Очевидцы увидели полыхающие языки пламени в районе улицы Пограничников краевого центра и вызвали службу спасения. По информации ГУ МЧС по Красноярскому краю, произошло возгорание одного из складских помещений. «Загорелся склад на улице Пограничников. По предварительной информации, площадь пожара составляет 6 000 кв. м», - сообщает Telegram-канал пресс-службы краевого МЧС. Для тушения огня в промзону направили 37 сотрудников противопожарной службы и 11 машин спецтехники. В настоящий момент спасатели работают на месте происшествия, информация о пострадавших уточняется. Экспертное мнение и аналитика