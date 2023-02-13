Подразделения МЧС приступили к тушению крупного пожара на складе в Красноярске
Площадь возгорания полыхающего склада превысила 6 000 «квадратов».
© Фото: ngs24_krsk, телеграм
Крупный пожар произошел сегодня, 13 февраля, в промышленной зоне Красноярска. Очевидцы увидели полыхающие языки пламени в районе улицы Пограничников краевого центра и вызвали службу спасения.
По информации ГУ МЧС по Красноярскому краю, произошло возгорание одного из складских помещений.
«Загорелся склад на улице Пограничников. По предварительной информации, площадь пожара составляет 6 000 кв. м», - сообщает Telegram-канал пресс-службы краевого МЧС.
Для тушения огня в промзону направили 37 сотрудников противопожарной службы и 11 машин спецтехники. В настоящий момент спасатели работают на месте происшествия, информация о пострадавших уточняется.