На 79-м году жизни скончался кинорежиссер Вадим Абдрашитов

О смерти народного артиста России сообщили в дирекции Союза кинематографистов РФ, причины смерти пока не называются.

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В возрасте 78 лет скончался народный артист РФ, режиссер Вадим Абдрашитов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дирекцию Союза кинематографистов России.

«Нам подтвердили во ВГИКе, что Вадим Юсупович скончался», - сказал собеседник агентства.

О причинах смерти кинорежиссера пока не сообщается.

Абдрашитов является автором таких кинолент, как «Поворот» (1978), «Охота на лис» (1980), «Остановился поезд» (1982), «Парад планет» (1984), «Плюмбум, или опасная игра» (1986), «Слуга» (1988), «Время танцора» (1997), «Магнитные бури» (2003). В 2006 году режиссер и педагог был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

Ранее ушел из жизни бывший председатель Совета министров РСФСР Иван Силаев, занимавший этот пост в 1990-1991 годах. Ивану Степановичу было 92 года. С 1974 года Силаев работал в аппарате Министерства авиапромышленности СССР. Причина смерти Ивана Силаева не называется.