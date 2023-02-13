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Сотрудники ФСБ РФ задержали более 70 мигрантов-нелегалов под Гатчиной

Игнат Далакян
15:05 13.02.2023
На данный момент решается вопрос о выдворении нарушителей миграционного законодательства с территории России.
© Видео: ФСБ РФ © Фото: ФСБ РФ
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Сотрудники Федеральной службы безопасности Российской Федерации задержали в промышленной зоне под Гатчиной более 70 мигрантов, которые нарушили миграционное законодательство РФ. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«В ходе проведенных мероприятий на территории одной из промышленных зон Гатчинского района Ленинградской области выявлен факт массового проживания указанной категории иностранных граждан, выходцев из регионов с повышенной террористической опасностью», - говорится в сообщении ведомства.

Как заявили в ФСБ РФ, в отношении нарушителей составлены административные протоколы, решается вопрос об их выдворении с территории Российской Федерации.

Ранее сотрудниками Федеральной службы безопасности России были задержаны члены ячейки террористической исламистской организации в российской столице и городе Красноярск. Согласно сообщению ведомства, злоумышленники занимались вербовкой боевиков, после чего отправляли их в Сирию.

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