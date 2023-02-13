МО РФ: в районе Славянска поражен пункт ремонта и восстановления вооружения и техники врага

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Минобороны России сообщает о поражении вражеского пункта ремонта и восстановления военной техники в района Славянска. Об этом рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«В районе города Славянск Донецкой Народной Республики поражен пункт ремонта и восстановления вооружения и военной техники 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ», - заявил Конашенков.

Игорь Конашенков подвел суточный итог работы оперативно-тактической авиации, а также ракетных войск и артиллерии группировок Вооруженных сил России. Огневому поражению подверглись 82 артиллерийских подразделения украинских боевиков, а также другие войска противника в 126 районах.

Отличились и российские зенитчики, уничтожившие за сутки шесть украинских реактивных снарядов РСЗО HIMARS, а также девять вражеских беспилотников. Это произошло в районах населенных пунктов Кременная, Червонопоповка, Жовтневое, Голиково (ЛНР), Петровское (Запорожская область), Саги, Катериновка и Маринское (Херсонская область).

Официальный представитель российского оборонного ведомства озвучил актуальные данные потерь украинской военной техники. С начала спецоперации враг недосчитался 384 самолетов, 207 вертолетов, 3 114 беспилотников, 404 ЗРК, 7 852 танков и других боевых бронированных машин, 1 017 боевых машин РСЗО, 4 082 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8 363 единиц специальной военной автотехники.

Также Конашенков заявил об освобождении населенного пункта Красная Гора в Донецкой Народной Республике.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов