В МО РФ сообщили об освобождении населенного пункта Красная Гора в ДНР

В освобождении Красной Горы принимали участие добровольцы штурмовых отрядов, а также ракетные войска и артиллерия «Южной» группировки войск, оказывавшие огневую поддержку.

© Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщает об освобождении еще одного населенного пункта - Красной Горы в Донецкой Народной Республике. Об этом рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«На Донецком направлении добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке ракетных войск и артиллерии “Южной” группировки войск освободили населенный пункт Красная Гора Донецкой народной республики», - сказал Конашенков.

Представитель российского оборонного ведомства озвучил суточные потери вооруженных формирований Украины (ВФУ) в живой силе и военной технике на данном направлении. Потери украинских боевиков в личном составе превысили 150 человек. Также уничтожены четыре украинские боевые бронированные машины, шесть пикапов и две буксируемые 122-мм гаубицы Д-30.

На Южно-Донецком направлении наша артиллерия нанесла огневое поражение живой силе и военной технике ВФУ в районах Пречистовки и Угледара. Суточные потери неприятеля в личном составе на данном направлении превысили 60 человек. Уничтожено несколько единиц техники, включая три буксируемые гаубицы: одна 152-мм Д-20 и две 122-мм Д-30. На Херсонском направлении в рамках контрбатарейной борьбы за сутки украинская сторона потеряла две боевые машины РСЗО «Град» и две 122-мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».

На Купянском направлении огнем артиллерии нанесено поражение подразделениям противника в Харьковской области и в Луганской народной республике. За сутки уничтожено более 30 украинских боевиков. На Краснолиманском направлении в результате огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем ВФУ также понесли серьезные потери в живой силе и технике. Уничтожено более 80 украинских боевиков, три боевые бронированные машины и гаубица Д-30.

В новой сводке о проведении специальной военной операции также говорится, что в районе Славянска поражен пункт ремонта и восстановления вооружения и техники врага.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов