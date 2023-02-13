Песков: информации о возможной второй волне мобилизации нет

Провокационные слухи начали распространяться еще в конце 2022 года. Президент России Владимир Путин и его пресс-секретарь Дмитрий Песков уже неоднократно призывали им не верить.

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Информация о возможной второй волне мобилизации отсутствует, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет, нет данных», - ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос журналиста.

В октябре 2022 года было доложено о завершении частичной мобилизации. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, ее результатов достаточно для выполнения целей СВО - освобождения жителей Донбасса от украинских боевиков и защиты РФ.

Слухи о возможной волне мобилизации начали распространяться еще в прошлом году. В декабре президент России Владимир Путин лично опроверг ложную информацию. Дмитрий Песков снова подтвердил это в конце января и призвал не поддаваться на провокационные сообщения в Telegram-каналах.