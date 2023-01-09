В Кремле призвали не придавать значения сообщениям в Telegram-каналах о продолжении мобилизации

Первоисточник информации о мобилизации - официальная власть во главе с президентом России, напомнил пресс-секретарь президента РФ.

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Не стоит доверять появляющимся в Telegram-каналах сообщениям о продолжении в стране мобилизации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

«Не нужно придавать такого значения в целом Telegram-каналам», - заверил представитель Кремля.

Пресс-секретарь главы Российского государства подчеркнул, что официальная информация по этой теме может поступать только от власти, в частности, от президента Владимира Путина.

Ранее в Минобороны России сообщили о продвижении штурмовых подразделений ТОФ на Угледарском направлении.

Напомним, 24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Утром 21 сентября президент вновь обратился к россиянам и объявил о проведении в стране частичной мобилизации. 27 сентября власти Донецкой и Луганской республик, а также подконтрольных российским силам Херсонской и Запорожской областей провели референдумы о присоединении к России. Уже 30 сентября в Кремле были подписаны договоры о принятии в состав РФ новых территорий.