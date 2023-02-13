Читатели британского издания Daily Mail считают, что поражение Украины неизбежно и ей нужно или сесть за стол переговоров, или капитулировать.

© Фото: Press Office of Ukraine, Globallookpress

Британцы считают, что Запад должен прекратить поставки оружия Украине и сдать Зеленского, поскольку поражение Киева неизбежно. Причиной для таких выводов стал материал британского издания Daily Mail о предупреждении Россией Запада на фоне обсуждения вопроса о поставках истребителей для украинских националистов.

В материале издания обсуждались ракетные удары РФ по целям энергетики и инфраструктуры Украины, которые оказали разрушительный эффект на военные объекты страны. Читатели не остались в стороне и начали активно высказывать свое мнение в комментариях.

«Больше никаких поставок оружия. Закончить войну», — написал читатель с ником Deltaforce2014.

BStaple отметил, что «Украина никогда не сможет победить Россию».

«Истребителей на Украине не будет. Зеленский и его команда должны это понимать. Либо стол переговоров, либо капитуляция», — добавил Mpenda Haki.

Mediumjon сказал, что не хочет третьей мировой войны.

«Просто сдайте Зеленского, поражение неизбежно», — заключил Prosperity4L.

В МИД РФ неоднократно призывали Запад прекратить поставки вооружения Киеву, поскольку они способствуют эскалации конфликта вместо его решения путем переговоров. Страны НАТО «играют с огнем», так как все оружие, поставленное западными странами Украине, воспринимается ВС РФ как новые цели для уничтожения. Кроме того, военная помощь Киеву способствует прямой конфронтации РФ со странами Запада.

Ранее Небензя заявил, что поставки несколько сотен танков на Украину не повлияют на ход боевых действий.