Обстрелы боевиков фосфорными боеприпасами выжгли землю и разрушили часть домов в ЛНР

Военнослужащим ВС РФ нужно постоянно двигаться, так как противник просматривает территорию с помощью беспилотников и в любой момент может нанести удар. Артиллерия националистов находится всего в километре от села Шипиловка.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Российские военнослужащие подавляет огневые точки противника на Красно-Лиманском направлении в зоне СВО. Корреспондент «Звезды» Игорь Лапик смог приблизиться к линии боевого соприкосновения и показал, как выглядит село Шипиловка, постоянно обстреливаемое украинскими боевиками.

После очередного удара националистов в Шипиловке можно увидеть выжженную землю и воронки от снарядов, слышны звуки канонады. Противник находится примерно в километре от села, что для артиллерии небольшое расстояние.

Когда наши войска выгнали украинских националистов из населенного пункта, те начали стрелять фосфорными боеприпасами, пытаясь все выжечь. В результате многие дома были полностью разрушены.

Российским бойцам нужно постоянно находиться в движении, особенно в хорошую погоду, потому что дроны врага обследуют территорию в поисках целей. А перекрестки нужно быстро перебегать - они простреливаются боевиками.

Ранее украинские боевики выпустили 14 снарядов за полчаса по Макеевке в ДНР. Обстрелы велись из населенных пунктов Орловка и Ласточкино.