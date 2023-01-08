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Хабиб Нурмагомедов решил уйти из MMA

Ирина Елагина
13:33 08.01.2023
Российский боец, экс-чемпион UFC принял решение уйти из спорта, чтобы уделить время семье.
Хабиб Нурмагомедов решил уйти из MMA
© Фото: Louis Grasse, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата в легком весе Хабиб Нурмагомедов объявил о завершении спортивной карьеры.

«Год, конечно, выдался очень насыщенным и успешным. Берегите себя, братья. Надеюсь, мое решение пойдет только на пользу, обнял вас всех крепко. Спасибо вам, вы были большой причиной моего успеха в спорте», – написал Нурмагомедов в соцсети.

Как сообщает ТАСС, информацию об уходе Нурмагомедова подтвердили несколько источников. Причиной решения, по данным СМИ, стали домашние обстоятельства.

«Хабиб покидает индустрию ММА с концами. Это касается тренерской карьеры и всего остального, что связано с ММА. Причиной является желание Хабиба уделить время семье», – говорится в записи, которой поделился спортсмен.

Ранее спортсмен писал в Telegram, что «семья для меня стоит на первом месте. У меня есть возможность жить там, где уровень жизни намного лучше, чем в Дагестане. Но я не переезжаю потому, что у меня есть родственники, семья, родители. А там их не будет».

Нурмагомедов - всемирно известный российский боец смешанных боевых искусств, выступавший под эгидой UFC. Чемпион России по боевому самбо (2009), чемпион Европы по армейскому рукопашному бою, чемпион Европы по панкратиону, чемпион мира по грэпплингу по версии NAGA Grappling (2012). На профессиональном ринге с 2012 года провел 29 поединков без единого поражения.

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