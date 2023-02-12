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В Раде предложили разрешить военным возглавлять Минобороны Украины

Анна Назайкина
08:57 12.02.2023
Законодательные изменения уже были проработаны, заявили в украинской парламенте.
В Раде предложили разрешить военным возглавлять Минобороны Украины
© Фото: Hennadii Minchenko, ZUMAPRESS.com, GlobalLookPress
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Фракция «Слуга народа» в Верховной Раде предложила разрешить военным занимать должность министра обороны Украины в военное время. Соответствующие поправки были подготовлены депутатами.

В настоящий момент на Украине занимать должность главы оборонного ведомства могут только гражданские лица.

«И те законодательные изменения, которые мы подготовили, они есть, они проработаны...И у нас там есть предложение о возможности занятия должности министра военным только в условиях военного положения»,— заявила парламентарий Марьяна Безуглая «Украинской правде*» (сайт запрещен в РФ).

Ранее появились сообщения о том, что вместо Алексея Резникова украинское Минобороны возглавит Кирилл Буданов. Действующий глава военного ведомства в свою очередь опроверг эти данные. Политолог Антон Орлов в беседе со «Звездой» выразил мнение, что киевские власти навели прожектор на Резникова в выгодный для них момент. Эксперт также объяснил, каких целей президент страны Владимир Зеленский хочет достичь с помощью кадровых перестановок.

*«Украинская правда» - средство массовой информации, сайт которого было внесен Генпрокуратурой в реестр запрещенных.

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