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Минобороны РФ построит новый водовод между Ростовской областью и Донбассом

Ян Брацкий
09:00 23.01.2023
Это уже восьмой водовод, построенный силами Минобороны России для обеспечения водой жителей освобожденных территорий.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России приступили к строительству крупного водовода для обеспечения жителей Донбасса чистой питьевой водой.

Новое гидротехническое сооружение пройдет по территории Ростовской области и Донецкой народной республики до канала Северский Донец - Донбасс. Мощность водовода составит до 300 тысяч кубических метров воды в сутки.

Стоит отметить, что это уже восьмой водовод, построенный силами Минобороны РФ для обеспечения водой жителей освобожденных территорий. Замминистра обороны РФ Тимур Иванов в составе рабочей группы на вертолете совершил облет районов масштабного строительства на территории ДНР.

Проектом предусмотрена прокладка двух нитей магистрального трубопровода по 200 километров каждая, сооружение насосных станций, электроподстанций и накопителей воды на 10 тысяч кубических метров.

На объектах водовода уже задействовано 1600 военных строителей и около 800 единиц техники. К работе привлечены крупнейшие предприятия. Все работы ведутся параллельно и синхронизированы с поставками материалов. Национальным центром управления обороной РФ осуществляется непрерывный круглосуточный мониторинг за ходом строительства и контроль поставляемых на площадки стройматериалов. Также продолжаются работы по разминированию территории от взрывоопасных предметов. Завершить строительство нового водовода планируется уже весной текущего года.

В рамках рабочей поездки в войска Южного военного округа замглавы российского военного ведомства совместно с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым также проинспектировал ход строительства нового военного госпиталя на 150 койко-мест в Севастополе.

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