ДВОКУ в Благовещенске отметило 83 года со дня основания
Дальневосточному высшему общевойсковому командному училищу (ДВОКУ) в Благовещенске Амурской области исполнилось 83 года со дня основания. Это одно из старейших военно-учебных заведений России на Дальнем Востоке.
На торжественной церемонии присутствовали курсанты училища, весь руководящий и преподавательский состав, а также семьи выпускников, погибших при выполнении боевых задач.
В Клубе училища состоялся вынос Флага РФ, знамени училища, прозвучал Гимн нашей страны. Руководство и ветераны ДВОКУ, а также представители городской администрации и региона произнесли поздравительные слова.
Затем военнослужащих и представителей преподавательского состава, достигших высоких результатов в своей деятельности, наградили ценными подарками.
Кроме того, состоялся праздничный концерт. На сцене выступили военный духовой оркестр и творческие коллективы училища. Прозвучали песни современных авторов, а также знаменитые композиции военных лет.
Ранее Минобороны России показывало кадры тренировок курсантов ДВОКУ в Амурской области в условиях дальневосточных морозов. В ходе отработки был захвачен укрепленный район условных боевиков, использовались беспилотники и бронетехника.
Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.