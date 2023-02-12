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ДВОКУ в Благовещенске отметило 83 года со дня основания

Анна Назайкина
07:39 12.02.2023
В училище состоялся праздничный концерт. На сцене выступили военный духовой оркестр и творческие коллективы учебного заведения.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Дальневосточному высшему общевойсковому командному училищу (ДВОКУ) в Благовещенске Амурской области исполнилось 83 года со дня основания. Это одно из старейших военно-учебных заведений России на Дальнем Востоке.

На торжественной церемонии присутствовали курсанты училища, весь руководящий и преподавательский состав, а также семьи выпускников, погибших при выполнении боевых задач.

В Клубе училища состоялся вынос Флага РФ, знамени училища, прозвучал Гимн нашей страны. Руководство и ветераны ДВОКУ, а также представители городской администрации и региона произнесли поздравительные слова.

Затем военнослужащих и представителей преподавательского состава, достигших высоких результатов в своей деятельности, наградили ценными подарками.

Кроме того, состоялся праздничный концерт. На сцене выступили военный духовой оркестр и творческие коллективы училища. Прозвучали песни современных авторов, а также знаменитые композиции военных лет.

Ранее Минобороны России показывало кадры тренировок курсантов ДВОКУ в Амурской области в условиях дальневосточных морозов. В ходе отработки был захвачен укрепленный район условных боевиков, использовались беспилотники и бронетехника.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.

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