Так американец отреагировал на результаты расследования журналиста Сеймура Херша о диверсии на «Северных потоках».

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Достижение ослабления ФРГ является второй по значимости задачей, которую преследует Вашингтон в украинском конфликте. Такое заявление сделал американский правозащитник и бывший кандидат в вице-президенты от Партии зеленых Аджаму Барака.

«Я с самого начала говорил...Германия всегда была второй целью», - говорится на его странице в Twitter.

Таким образом Барака отреагировал на результаты расследования американского журналиста Сеймура Херша. Напомним, в своей статье он обвинил Соединенные Штаты в подготовке диверсии на газопроводах.

Напомним, что взрывы на газопроводах прогремели 26 сентября. Тогда утечка была обнаружена сразу в четырех местах. В Кремле заявили, что произошедшее является актом международного терроризма.

Херш со ссылкой на осведомленный источник подробно описал, как была подготовили, а затем осуществили эту диверсию. Так, в его статье утверждается, что бомбу под «Северные потоки» заложили во время учений Североатлантического альянса водолазы ВМС США.