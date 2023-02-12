Бойцы ВДВ прошли огневую и тактическую подготовку в зоне спецоперации

Ежедневные занятия на полигонах в тыловой части СВО проходят в условиях, максимально приближенных к боевым и приносят положительный результат.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Штурмовые подразделения ВДВ проходят подготовку на одном из полигонов в тыловом районе спецоперации. Кадры учений публикует Минобороны России. Занятия с военнослужащими проводят опытные инструкторы по тактической, огневой и медицинской подготовке. Программу обучения дополнили с учетом реальной обстановки на линии соприкосновения.

«Служу я с октября. В данный момент мы на полигоне, где проходят занятия по тактической и огневой подготовке. Сначала проводятся теоретические занятия, после чего мы практикуемся на полигоне. Были на запасных позициях, выдвинулись на рубеж, произвели несколько выстрелов, после чего отошли обратно», - рассказал гранатометчик с позывным «Коса».

Также в программу тренировок добавлен такой вид тактических действий, как фронтальное перемещение с боевой стрельбой, где военнослужащие перемещаются вдоль линии соприкосновения с противником от укрытия к укрытию, прикрывая друг друга.

Одним из важнейших элементов огневой подготовки для командиров взводов и рот является управление огнем подразделения в бою. При отработке данного вопроса, подразделение размещается на заранее подготовленных позициях, где каждый десантник знает свою задачу. По команде командира в бой вступают стрелки с задачей уничтожить наступающую пехоту врага, поддержку которой оказывает бронетехника. С получением команды на уничтожение вражеского танка, цель, имитирующая его, поражается метким выстрелом из РПГ-7Д.

Материал подготовили: Ян Брацкий, Николай Баранов