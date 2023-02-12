Власти США закрыли небо над Монтаной из-за аномалии на радаре

Посланные на разведку истребители вернулись ничего не обнаружив.

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Авиационные власти США запретили воздушное движение над штатом Монтана из-за аномального объекта на радаре. Об этом заявило Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD). К этому часу ограничения сняты.

«Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) в сотрудничестве с NORAD 11 февраля ввело временное ограничение на полеты в воздушном пространстве центральной части штата Монтана, чтобы обеспечить безопасность воздушного движения в данном районе на период проведения операций командования. Данное ограничение снято», - говорится в полученном РИА Новости заявлении NORAD.

После обнаружения странного объекта военные подняли в небо истребители. Летчики вернулись на базу ничего не обнаружив.

Это не первый инцидент в авиаотрасли США за последнее время. Так, в начале января 2023 года сотни авиарейсов были задержаны, а тысячи пассажиров не смогли добраться вовремя в пункты назначения из-за глобального сбоя в системе оповещения NOTAM. Она предупреждает гражданских пилотов о потенциальной опасности в воздухе.