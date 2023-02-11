В Москве объявлен желтый уровень погодной опасности из-за метели
Второй уровень опасности был введен в связи со снегопадом с сильным ветром и обледенениями.
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В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности, следует из данных прогностической карты Гидрометеорологический научно-исследовательский центр РФ.
Второй уровень, который говорит о том, что погодные условия могут быть потенциально опасны, был объявлен в связи со снегопадом с сильным ветром и обледенениями.
«Желтый - погода потенциально опасна», - сообщается на сайта Гидрометцентра.
Ранее врач-невролог, кандидат медицинских наук Екатерина Демьяновская объяснила, каким образом можно уменьшить негативное воздействие на организм резкой смены метеорологических условий.