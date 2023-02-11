В стране и мире В Москве объявлен желтый уровень погодной опасности из-за метели Анна Назайкина Второй уровень опасности был введен в связи со снегопадом с сильным ветром и обледенениями. © Фото: Евгений Одиноков, РИА Новости Читайте нас на: В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности, следует из данных прогностической карты Гидрометеорологический научно-исследовательский центр РФ. Второй уровень, который говорит о том, что погодные условия могут быть потенциально опасны, был объявлен в связи со снегопадом с сильным ветром и обледенениями. «Желтый - погода потенциально опасна», - сообщается на сайта Гидрометцентра. Ранее врач-невролог, кандидат медицинских наук Екатерина Демьяновская объяснила, каким образом можно уменьшить негативное воздействие на организм резкой смены метеорологических условий. Экспертное мнение и аналитика