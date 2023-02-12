Мэр Мариуполя заявил, что люди продолжают возвращаться в город

Олег Моргун выразил уверенность в том, что население будет расти и дальше, отметив, что местные власти обеспечить жителей работой и создать необходимые условия для жизни.

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Мэр Мариуполя Олег Моргун заявил, что к настоящему моменту население города достигло отметки в 230 тысяч человек. В начале прошлого года в Мариуполе проживали 426 тысяч человек.

«По моим подсчетам, порядка 230 тысяч человек. Мы как можем посчитать - пенсии, социальные выплаты, заработные платы. Плюс рабочие, плюс военные. Порядка 300 тысяч, я думаю, сейчас находятся», - сказал он в интервью РИА Новости.

Градоначальник также отметил, что люди продолжают возвращаться. Моргун выразил уверенность в том, что население будет расти и дальше, а задача местных властей, по его словам, заключается в обеспечении жителей работой и создании необходимых условий для жизни.

«Динамика у нас положительная. Я считаю по детям. Порядка шестисот детей за эту четверть, которая началась после каникул, прибыло дополнительно в школы, учебные заведения. В детских садах, которые еще не готовы к сдаче в эксплуатацию, уже очередь стоит из желающих поступить», - сообщил мэр города.

Моргун заявил, что «90-95% хотят остаться жить здесь», подчеркнув, что необходимо сделать все, чтобы люди остались в городе. По мнению мэра, народ приедет в Мариуполь, как только начнут свою работу предприятия и будут восстановлены дома.

Ранее корреспондент «Звезды» показал разминированное саперами ВС РФ депо в Мариуполе. Теперь, когда военнослужащие инженерных войск очистили депо от взрывоопасных предметов, за дело могут взяться электрики и дорожные рабочие.