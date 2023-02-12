Американский разведчик Риттер: Россия станет сильнее после конфликта на Украине

© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Россия выйдет из конфликта на Украине сильнее, чем когда-либо была в своей истории. Такое мнение в интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty выразил офицер морской разведки США в отставке Скотт Риттер.

«Русские выйдут из этого конфликта гораздо более сильными, чем когда-либо в своей истории», - сказал он.

Риттер полагает, что коллективный Запад оказал РФ большую услугу, вступив с ней в конфронтацию, так как Москва получает возможность устранить существующую с 1990-х голов неопределенность в сфере международной безопасности.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что угрозы национальной безопасности России на западном направлении будут надежно купированы. По его словам, Запад уже не скрывает того, что хочет уничтожить многовековую российскую государственность.