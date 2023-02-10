Лавров: угрозы нацбезопасности РФ на западном направлении будут надежно купированы

Глава МИД РФ отметил, что западные страны уже не скрывают своих намерений уничтожить российскую государственность.

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Запад собрался в новый крестовый поход на Восток, а в роли передовых отрядов - украинские боевики. Такое заявление министр иностранных дел России Сергей Лавров сделал на собрании по случаю Дня дипломатического работника.

«Своих истинных целей американцы и ЕС, натовцы, которых американцы полностью подмяли под себя, уже не скрывают... не только нанести нам стратегическое поражение на поле боя, превратить нас в международного изгоя, но и разрушить российскую экономику, ослабить или даже уничтожить многовековую российскую государственность», - сказал дипломат.

Однако угрозы будут купированы, российские армия и флот достойно встретили брошенный вызов, а дипломаты устраняют проблемы на дальних подступах, подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.

Сегодня глава МИД России, поздравляя своих коллег с профессиональным праздником, заявил, что нашей стране удастся выстоять перед лицом испытаний и справиться с ними, таким образом обретя еще большую силу.