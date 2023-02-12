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В строящейся башне «Москва-Сити» произошел пожар

Максим Крюков
18:51 12.02.2023
По данным представителя экстренных служб, возгорание произошло в башне Moscow Tower площадью 100 кв. метров.
© Видео: МЧС России © Фото: public197356474, VK
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В столице произошло возгорание в одной из строящихся башен делового центра «Москва-Сити». Об этом сообщил представитель экстренных служб.

«Пожар произошел в строящейся башне Moscow Tower на уровне 4 этажа на площади 100 квадратных метров», - передает ТАСС сообщение источника.

Ранее в результате пожара в частном двухэтажном доме в Новой Москве были обнаружены тела троих погибших. Территория возгорания составила 80 квадратных метров, частично обрушилась кровля. В столичном главке МЧС сообщили, что пожар удалось ликвидировать в течение полутора часов.

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