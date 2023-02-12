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Представитель Абрамовича отверг возможность покупки бизнесменом бразильского футбольного клуба

Анна Касаткина
19:31 12.02.2023
СМИ ранее сообщили, что Абрамович заинтересован в покупке футбольного клуба в Бразилии.
Представитель Абрамовича отверг возможность покупки бизнесменом бразильского футбольного клуба
© Фото: Сергей Гунеев, РИА Новости
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Российский предприниматель Роман Абрамович не планирует приобретать какой-либо футбольный клуб, включая бразильские. Об этом ТАСС сообщил его представитель.

Издание Fanaticos ранее сообщило о заинтересованности Абрамовича в покупке бразильского клуба. Якобы рассматривалось приобретение клубов «Лондрина», «Атлетико Минейро» или «Сан-Паулу».

«Предположение о покупке клуба в Бразилии не соответствует действительности», - сказал агентству представитель бизнесмена, добавив, что Абрамович не планирует покупку каких-либо спортивных активов.

Абрамович с 2003 по 2022 годы владел английским клубом «Челси». В марте прошлого года Английская Премьер-лига отстранила бизнесмена от управления клубом в связи с санкциями против России. В конце мая была завершена сделка по продаже Абрамовичем футбольного клуба группе американского бизнесмена Тодда Боэли.

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