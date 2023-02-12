Спорт Представитель Абрамовича отверг возможность покупки бизнесменом бразильского футбольного клуба Анна Касаткина СМИ ранее сообщили, что Абрамович заинтересован в покупке футбольного клуба в Бразилии. © Фото: Сергей Гунеев, РИА Новости Читайте нас на: Российский предприниматель Роман Абрамович не планирует приобретать какой-либо футбольный клуб, включая бразильские. Об этом ТАСС сообщил его представитель. Издание Fanaticos ранее сообщило о заинтересованности Абрамовича в покупке бразильского клуба. Якобы рассматривалось приобретение клубов «Лондрина», «Атлетико Минейро» или «Сан-Паулу». «Предположение о покупке клуба в Бразилии не соответствует действительности», - сказал агентству представитель бизнесмена, добавив, что Абрамович не планирует покупку каких-либо спортивных активов. Абрамович с 2003 по 2022 годы владел английским клубом «Челси». В марте прошлого года Английская Премьер-лига отстранила бизнесмена от управления клубом в связи с санкциями против России. В конце мая была завершена сделка по продаже Абрамовичем футбольного клуба группе американского бизнесмена Тодда Боэли. Экспертное мнение и аналитика