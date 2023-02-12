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В Польшу прибыли американские дроны MQ-9A Reaper для разведки у границы с Белоруссией

Анна Касаткина
17:52 12.02.2023
Министр обороны Польши Мариус Блащак заявил, что беспилотники взяли в лизинг «в рамках срочной оперативной необходимости».
В Польшу прибыли американские дроны MQ-9A Reaper для разведки у границы с Белоруссией
© Фото: mblaszczak, Twitter
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В Польшу прибыли взятые в лизинг у США беспилотники MQ-9A Reaper, которые будут вести разведку на границе с Белоруссией. Об этом на своей странице в Twitter сообщил министр национальной обороны страны Мариус Блащак.

«В Польшу доставлены беспилотники класса MALE (Medium Altitude Long Endurance), взятые в лизинг у США в рамках срочной оперативной необходимости», - написал он.

Как уточнил Блащак, беспилотники  поступят в польские Военно-воздушные силы. В частности, их будут использоваться для ведения разведки на восточной границе.

Ранее польский премьер Матеуш Моравецкий допустил закрытие всех пограничных переходов на границе с Белоруссией. Варшава уже объявила о том, что погранпереход «Бобровники» остановил свою работу с 10 февраля.

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